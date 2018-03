© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Le vendredi 9 mars. C'est la date de la sortie du single "Ghazali Ghazali" que Saâd Lamjarred a voulu lancer à partir de son pays.

Le chanteur Saâd Lamjarred, accusé de viol aggravé et de violences aggravées par la plaignante française Laura Prioul, rentre provisoirement au Maroc. Le juge l'a autorisé à quitter le territoire français où il se trouvait en liberté conditionnelle en attendant l'ouverture de son procès. La pop star est attendue au pays entre ce jeudi 8 mars et demain vendredi.

Après la sortie de son clip Let Go tourné dans un studio à Paris, Saâd Lamjarred récidive avec un nouveau single intitulé Ghazali Ghazali et qu'il compte lancer à partir du Maroc.

Voici à quoi ressemble la promo de son nouveau hit....