Acteur et comédien au grand talent mais à la vie mouvementée, Farouk El Fichaoui a rendu l’âme ce jeudi matin. Il avait 67 ans.

D’après l’agence de presse égyptienne, la prière funéraire sur l’âme du défunt aura lieu ce jeudi même, à midi, au Caire.

Farouk El Fichaoui est entré dans le coma hier soir suite à une longue lutte contre la maladie. Il était atteint du cancer, maladie qu’il a révélé en octobre dernier lors de l’hommage qui lui avait été rendu au festival du cinéma méditerranéen d’Alexandrie.

Né à Manoufia en 1952, Farouk El Fichaoui a d’abord obtenu une licence en lettres de l’université Aïn Chams au Caire avant de poursuivre des études de théâtre.

Il entame par la suite une longue et riche carrière où il a multiplié les rôles dans le théâtre, le cinéma et la télévision. Comptez pas moins de 153 projets auxquels il a pris part.

Parmi ses principaux rôles à la télévision, le feuilleton «Le soir où Fatima a été arrêtée».

Dans le théâtre, Farouk El Fichaoui a notamment brillé dans «Au bord du précipice», «Une créature nommée femme», «Un oiseau en cage» et les «Les enfants de la soif». Au cinéma, ce sera «Le suspect», «48 heures en Israël», «Le 7è péché» ou encore «Un homme très important».

Décalé, à la vie multiple (il s'est marie et a notamment divorcé 3 fois) et à l'humour décapant, Farouk El Fichaoui croyait jusqu'à son dernier souffle pouvoir vaincre la maladie. «La cancer? Quel cancer. C'est juste un mal de tête et je vais m'en sortir», avait-il répondu à son médecin traitant au moment où ce dernier lui annonçait sa maladie. Lui, qui aimait tant la vie, a fini par céder à la mort.