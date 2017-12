© Copyright : Brahim Taougar Le360

Le musicien Mohammed Bahri a des projets plein la tête: la deuxième édition de son festival "El Hay Bel Fen", son album 100% Hassani avec trois musiciens de Laâyoune et son clip avec Hicham Lasri.

Mohammed Bahri alias Barry prépare son nouvel album. L’opus sera 100% Hassani, et vient d’être entièrement bouclé et mixé entre le Maroc et les Etats-Unis. C’est ce que confie l’artiste dans une déclaration à le360. «C’est un son nouveau et inédit au Maroc puisqu’il y a des instruments qui n’ont jamais été employés» .

Ici, Barry fait allusion au Tidinit, une sorte de Kora originaire de la Mauritanie. «C’est un instrument qu’on retrouve également dans le Sahara marocain, mais qui n’est pas suffisamment connu au Maroc» explique Barry.

Cet album dont la sortie est prévue pour fin janvier est le résultat d’un projet musical parrainé par l’OCP et la fondation Phosboucraa et qui a eu lieu tout au long de l’année dernière à Laâyoune.

L’autre projet dans le pipe de Barry c’est celui d’un single tiré d’un autre album intitulé: «Daesh VS Charamel». «Le clip est en préparation avec Hicham Lasri et devrait être tourné dans les dix jours dans la rue casablancaise. Le cinéaste Hicham Lasri réalisera le clip de ce nouveau titre qui intégrera un autre album à venir» confie le musicien.

Ce n’est pas tout. Barry planchera bientôt sur la programmation de la deuxième édition de son festival El Hay Bel Fen. Ce festival multidisciplinaire a été lancé en 2016; et pour des raisons financières, la deuxième édition de ce festival censé être annuel n’aura lieu qu’en 2018. Barry ne baisse pas les bras pour autant. La classe ouvrière sera le thème de la deuxième édition avec au menu des concerts, des conférences-débats et des expositions photos.