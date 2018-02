© Copyright : DR

Les gagnants de la catégorie Rock du Concours Hiba Rec viennent tout juste d'être dévoilés. Ce concours a été lancé par la Fondation Hiba pour promouvoir les jeunes musiciens. Les groupes sélectionnés sont Beetwenatna, Sound Trip et Haraj.

Après une première phase difficile de présélection faite par un jury de connaisseurs composé de Samir Chadli (Amplify), Reda Hmidi (Amplify), Monz (Lazywall), Amine Hamma (Fondation Hiba) et, enfin, Mamoun Belgnaoui (Studio Coda), le producteur anglais, Chris Coulter de DECIMAL STUDIOS a fini par retenir les trois lauréats: Beetwenatna, Sound Trip et Haraj.

Les gagnants de cette session de Hiba Rec enregistreront un titre dans des conditions professionnelles au Studio Hiba durant le mois de mars. Ils bénéficieront des conseils et des arrangements du producteur, Chris Coulter.

Un shooting sera également organisé ainsi qu’un making off avant de leur remettre un Kit Presse électronique qui leur servira à donner plus de visibilité à leur musique. Pour rappel, Hiba Rec est un dispositif de soutien à la création musicale, destiné aux artistes et aux groupes de musique basés au Maroc. Ce programme est né du constat que les jeunes talents ont grand besoin d’un accompagnement pour se professionnaliser.

Quatre sessions, représentant quatre genre musicaux, sont organisées au cours de l’année, à savoir: Rap/Rn’B, Pop/Variété, Rock/Metal, et World Music (Fusion, tradi-moderne). Hiba Rec a permis à plusieurs artistes de briller à l’image de Nada Azhari dont le titre «Ô Safi», produit et enregistré via le programme, passe sur toutes les ondes marocaines en ce moment.