"Stars in the place", lors d'une précédente édition.

La troisième édition du concert "Stars in the Place" aura lieu le 29 décembre 2019 à Marrakech, sur la place Jamaâ El Fna.

Pour sa troisième édition, le concert "Stars In The Place" prévu le 29 décembre sera riche en communion, et embellira l’agenda artistique de la cité ocre.

Fiers de la réussite de leur partenariat et création de Lamalif Afrique, Gims confie l’organisation de "Stars In The Place" au pôle Évènement de Lamalif Group; entreprise leader dans le secteur de l’éclairage public et de l'aménagement urbain, qui ne cesse de renforcer son développement depuis le début de l’année 2019, par son ouverture sur d’autres pôles d’activités; dont l’évènementiel.

Célébrer la citoyenneté, tel est le message de Gims, qui invite ses amis artistes à partager sa passion pour le Maroc, et pour Marrakech en particulier.

Des artistes étrangers et marocains de renommée internationale viendront accompagner Gims sur scène.