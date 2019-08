Comment Vivendi Universal est devenu un major mondial de la musique

Universal Music Group (UMG), dont Vivendi devrait céder 10% du capital au chinois Tencent avec qui il vient d'entrer en négociations préliminaires, est la première "major" de l'industrie de la musique, devant Sony et Warner, et la filiale la plus rentable du géant français des médias.