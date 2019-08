Cinéma: les Latino-Américains sous-représentés et caricaturés à Hollywood (Etude)

L'acteur américain Danny Trejo, né à Los Angeles de parents mexicains.

Quand ils ne sont pas trafiquants de drogue ou domestiques, ils sont muets et quasiment inexistants: les Latino-Américains, qui représentent pourtant plus de 18% de la population des USA, sont nettement sous-représentés et fréquemment caricaturés dans les films, dénonce une étude publiée lundi.