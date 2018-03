© Copyright : DR

Ruban blanc à la poitrine, le cinéma français a affiché vendredi sa mobilisation contre les violences faites aux femmes lors de la 43e cérémonie des César, qui a sacré "120 battements par minute" sans oublier le réalisateur Albert Dupontel pour "Au revoir là-haut".

"Je vous propose d'agir dès ce soir, de vous lever, de montrer vos rubans blancs, parce qu'effectivement, maintenant on agit", a lancé le maître de cérémonie Manu Payet à l'adresse des professionnels dans la salle qui, debout, ont applaudi.

Réunis salle Pleyel à Paris, les 1.700 invités, parmi lesquels la secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa et la ministre de la Culture Françoise Nyssen, ont été conviés à arborer ce ruban afin de soutenir "celles et ceux qui oeuvrent concrètement pour qu'aucune femme n'ait plus jamais à dire #MeToo".

"Ce soir je porte ce ruban blanc, comme beaucoup d'autres ici, en soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes, et bien entendu contre les violences faites à chacun", avait pour sa part déclaré la présidente de cérémonie, Vanessa Paradis, en ouvrant le bal.

Les lauréats ont toutefois peu fait allusion à cette problématique lors de leurs remerciements, lors d'une cérémonie qui a sacré comme meilleur film "120 battements par minute" de Robin Campillo, fresque sur les années sida à travers le combat de l'association Act Up.

Le film, qui avait bouleversé le Festival de Cannes en y décrochant le Grand prix, a reçu au total six César, dont également ceux du meilleur espoir masculin pour Nahuel Perez Biscayart et du meilleur second rôle masculin pour Antoine Reinartz.

Robin Campillo a tenu à attirer l'attention sur les migrants: "Il est temps de les entendre, car comme il y a 25 ans, silence = mort", a-t-il lancé.

L'écrivain Pierre Lemaitre, co-scénariste de l'autre grand favori de la soirée "Au Revoir là-haut", film adapté de son roman sacré du Goncourt en 2013, a lui aussi tenu à adresser "un salut fraternel" à ceux qui "se trouvent situés aux marges de la société, et parfois à la limite de l'exclusion", les "pauvres, les mal logés, les précaires (...) les réfugiés".

"Au Revoir là-haut", sur le destin de deux hommes pendant et après la Première Guerre mondiale, a lui reçu cinq trophées, dont celui de la meilleure réalisation pour Albert Dupontel, absent de la cérémonie.

Le palmarès complet de la 43e cérémonie des César :

Meilleur film : 120 battements par minute

Meilleur réalisateur : Albert Dupontel pour Au revoir là-haut

Meilleur acteur : Swann Arlaud dans Petit Paysan

Meilleure actrice : Jeanne Balibar dans Barbara

Meilleur acteur dans un second rôle : Antoine Reinartz dans 120 battements par minute

Meilleure actrice dans un second rôle : Sara Giraudeau dans Petit Paysan

Meilleur espoir masculin : Nahuel Pérez Biscayart dans 120 battements par minute

Meilleur espoir féminin : Camélia Jordana dans Le Brio

Meilleur scénario original : Robin Campillo pour 120 battements par minute

Meilleure adaptation : Albert Dupontel et Pierre Lamaitre pour Au revoir là-haut

Meilleurs décors : Pierre Quefféléan pour Au revoir là-haut

Meilleurs costumes : Mimi Lempicka pour Au revoir là-haut

Meilleure photographie : Vincent Mathias pour Au revoir là-haut

Meilleur montage : Robin Campillo pour 120 Battements par Minute

Meilleur son : Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau et Stéphane Thiébault pour Barbara

Meilleure musique originale : Arnaud Rebotini pour 120 Battements par Minute

Meilleur premier film : Petit Paysan d'Hubert Charuel

Meilleur film d'animation : Le Grand Méchant Renard et autres contes… de Benjamin Renner et Patrick Imbert

Meilleur film documentaire : I Am Not Your Negro de Raoul Peck

Meilleur film étranger : Faute d'Amour d'Andreï Zviaguintsev

Meilleur court métrage : Les Bigorneaux d'Alice Vial

Meilleur court métrage d'animation : Pépé le morse de Lucrèce Andreae

César d'honneur : Pénélope Cruz

César du public : Raid Dingue, de Dany Boon