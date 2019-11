© Copyright : DR

La comédie musicale de Hervé Devolder aux 1.200 représentations arrive au Maroc. Ce sera le 29 novembre 2019 au Studio des arts vivants de Casablanca.

"Chance! "de Hervé Devolder est une véritable bourrasque de bonne humeur. Ce spectacle qui existe déjà depuis 2001 a déjà séduit un large public dans le monde. En prime, 150.000 spectateurs sur plus de 1.200 représentations à Paris et en tournée et un Molière du meilleur spectacle musical en 2019.

Le récit est celui d’une l’atmosphère délirante de ce cabinet d’avocats pas comme les autres: un coursier rocker, un patron baryton, deux secrétaires plus «latino» que «dactylo», une femme de ménage «flamenco», un assistant «cabaret» et une stagiaire effarée chantent, dansent et jouent au loto au lieu de… travailler. De nombreux clins d’œil aux grandes comédies musicales émaillent le tableau.

Le nombre de représentations constitue un record pour ce type de spectacles où les situations décalées, burlesques et pleines d’humour s’accumulent. Les acteurs performent tous sans micro ce qui ne laisse aucune place à l’approximation et l’on sort de la salle avec le cœur enjoué. Le spectacle a été imaginé de sorte que la distribution des rôles soit tournante. Chaque soir, les rôles alternent en fonction d’un planning préétablit.

Infos pratiques

- Spectacle le vendredi 29 novembre au Studio des arts vivants de Casablanca.

- A 21 heures.

- Billets de catégorie A: 400 DH. Catégorie B: 300 DH. Catégorie C: 200 DH. En vente au Studio des Arts Vivants ou sur Guichet.ma