C’est la plus célèbre des BD belges: des planches d'Hergé, le père de Tintin, aux enchères à Paris

Les deux planches mises aux enchères à Paris, issues de deux albums d'Hergé, ont été dessinées en 1938 (pour Le Sceptre d'Ottokar) et en 1935 (pour L'Etoile mystérieuse).

Plusieurs planches d'Hergé, dont une pièce exceptionnelle de "L'étoile mystérieuse" et une autre tirée du "Sceptre d'Ottokar" seront mises aux enchères à Paris mercredi et samedi prochains au cours de deux ventes distinctes chez Christie's et Artcurial.