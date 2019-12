L’économiste Abdelghani Youmni, auteur du livre “Le Maroc et ses riverains méditerranéens, émergence économique, réformes, défis et enjeux”.

L'économiste Abdelghani Youmni a présenté, jeudi soir à Casablanca, son ouvrage "Le Maroc et ses riverains méditerranéens, émergence économique, réformes, défis et enjeux", qui offre une analyse en profondeur de la pertinence des politiques économiques adoptées dans les deux rives du bassin.

Paru aux éditions "l'Harmattan", dans le cadre de la collection "Histoire et perspectives méditerranéennes", le livre fournit une évaluation de l'impact des politiques publiques sur le développement économique et social dans certains pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée durant les trois dernières décennies, à partir du constat que les réformes structurelles et de libéralisation financière choisies ou subies "ont favorisé le creusement des inégalités dans des sociétés de plus en plus injuste et déchirés".



"Tout au long de cette période, les éléments essentiels des politiques publiques adoptées se sont présentées sous les dénominations de Plan d’ajustement structurel (PAS) ou de libéralisation financière venant traduire concrètement les idées du courant néolibéral prôné par les grands bailleurs de fonds institutionnels de la planète", lit-on dans l'introduction de l'ouvrage.



En présentant son ouvrage, M. Youmni a souligné que c'est le fruit de plusieurs années de travail et de multiples visites dans les pays concernés, notant qu'il a réalisé de nombreuses études portant, notamment, sur la relation entre croissance économique et développement financier ainsi que sur les retombées des politiques de partenariats public-privé (PPP).



Évoquant le modèle de développement national, il a affirmé que le Maroc est "un pays très avancé en matière de réformes, en dépit de multiples freins aux développement et une croissance économique faible dépendante de l'agriculture", appelant à construire ce modèle autour "d'un système éducatif de qualité et d'une économie exportatrice au service d'une création massive d'emploi pour les jeunes".

Titulaire d'un doctorat en économie et en politiques publiques, M. Youmni est professeur invité dans plusieurs universités étrangères. Il a publié plusieurs articles et études axés sur les modèles de de développement économique, la réduction des inégalités et les stratégies d'efficience des contrats de PPP.