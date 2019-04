© Copyright : DR

Le concert de Marwa Loud, hier, samedi 20 avril, à la salle couverte de basketball du Wydad a tourné au cauchemar pour les nombreux enfants qui s’y sont déplacés. Annoncé à 19 heures 30, le concert n'a commencé qu'après 22 heures, dans des conditions lamentables.

Les nombreux fans de la chanteuse Marwa Loud se faisaient un bonheur d’assister à son premier concert à Casablanca. D’origine marocaine, cette chanteuse française de pop urbaine et de RnB est très connue parmi les jeunes et les enfants pour ses titres “Mi Corazón“, “Billet“ et “Fallait pas".

Le concert, organisé par 6Days, une association affiliée à l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Settat, était annoncé à 19h30, une heure qui permet à de nombreux enfants de pouvoir y assister. Or, à 20 heures, l’accès à la salle était encore fermé.

Une fois à l’intérieur de salle, le public a eu une surprise à laquelle il ne s’attendait pas. Un DJ, non annoncé dans le programme, a commencé à chauffer la salle. Cela a permis de se rendre compte que la sonorisation était désastreuse.

Et comme si tout cela n’était pas suffisant, un groupe de rap «qui disait des gros mots», selon les termes d’un enfant présent au concert, a pris la relève. Ce groupe n’était pas, lui non plus, annoncé au programme.

A 22 heures, toujours pas de Marwa Loud, qui était pourtant annoncée dans l’affiche du concert et la billetterie comme l’unique artiste à se produire sur scène. Nombre d’enfants, épuisés par des heures d’attente, donnaient des signes d’impatience.

Certains se sont carrément assis par terre. D’autres pleuraient de fatigue. Des parents ont commencé à protester. Ils ont demandé à être remboursés. Ce qu’a refusé, sans s’excuser, la présidente de l’association 6Days.

Certains parents, accompagnés d’enfants, ont quitté la salle sans voir monter sur scène Marwa Loud. Cette dernière n’est apparue qu’à 22 heures 15.

A cause de l’organisation chaotique de ce concert, de nombreux enfants ont raté le rendez-vous tant attendu avec leur artiste préférée.