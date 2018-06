© Copyright : DR

La 30e édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca (FITUC) se tiendra du 2 au 7 juillet prochain, avec la participation de troupes universitaires venant des quatre coins du monde.

Placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, cette édition connaitra la participation de la Corée du Sud, la Russie, le Mexique, l'Allemagne, la France L’Égypte, la Tunisie, l’Algérie, la Côte d'Ivoire et le Bangladesh outre le Maroc, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le Festival, qui se tiendra cette année sous le thème «L’interaction», est devenu au fil des années un espace de formation, de rencontre et de dialogue, soulignent-ils, ajoutant que la continuité de cette manifestation, qui arrive à sa 30e édition, repose sur la conviction des organisateurs de son importance stratégique pour le rayonnement de la métropole, notamment sur le plan culturel.

Pour ce qui est du programme de cet événement culturel, initié par la Faculté des Lettres ben M'sik, le public aura rendez-vous avec une programmation riche et variée, qui comprend, outre les pièces de théâtre, l'organisation de tables rondes de formation encadrées par des artistes et universitaires de renom ainsi que des conférences-débats autours de plusieurs thématiques d’actualité.

Les différentes activités du festival se dérouleront dans divers espaces, dont le Complexe Moulay Rachid, l'Espace El Aroui de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M'Sik, le Complexe Sidi Belyout, l'Institut Français - Casablanca, le Complexe Hassan II, la Bibliothèque Universitaire Mohamed Essekkat, la salle de conférences Abdelouahed Khairi et la Faculté des lettre et des sciences humaines Ben M’sik.