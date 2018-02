© Copyright : DR

Le tournage de quelques séquences de la mini-série «La Une» de Driss Roukh, à l’hôpital Moulay Youssef de Casablanca, a tourné au vinaigre. Des membres de l’équipe cinématographique et un responsable au sein dudit hôpital en sont venus aux mains. Les deux parties se renvoient la balle.

L’hôpital Moulay Youssef de Casablanca a été, à deux reprises (samedi et mardi derniers), le théâtre d'accrochages entre des membres de l’équipe du tournage et des responsables au sein de l’établissement.

Ce jeudi 15 février, le bureau régional de la Fédération nationale de la santé à l’hôpital Moulay Youssef de Casablanca a diffusé un communiqué dans lequel il «dénonce vigoureusement l’agression dont a été victime Fatima Gharrass, médecin, de la part du réalisateur et acteur Driss Roukh lors du tournage» de sa série La Une.

Le communiqué exprime «la solidarité inconditionnelle avec le médecin et dénonce ces pratiques irresponsables qui nuisent aux professionnels de la santé». Il dénonce également «l’exploitation de l’hôpital pour ce tournage avec ce que tout cela cause comme dégâts pour les installations et de désagréments pour les médecins et les malades».

Selon le bureau régional de la Fédération nationale de la santé à l’hôpital Moulay Youssef de Casablanca, Driss Roukh se serait adressé avec des mots inappropriés au médecin qui avait protesté contre le vacarme créé au sein de l’hôpital et le manque de respect des cadres et fonctionnaires ainsi que des malades».

Démenti de Driss Rokh

Joint par le360, Driss Roukh a démenti catégoriquement avoir agressé le médecin en question, ou créé un quelconque grabuge au sein de l’hôpital. «Je disposais d’une autorisation en bonne et due forme, délivrée par le ministère de la Santé. Nous avions choisi un couloir vide pour ne pas déranger les médecins et les malades. Mais nous avons été surpris par les protestations déplacées d’une femme se prétendant médecin qui voulait nous empêcher de poursuivre notre travail».

Interrogé sur l’agression qu’il aurait infligée au médecin, le réalisateur dément, affirmant avoir tout simplement attiré son attention sur le fait qu’il disposait d’une autorisation en bonne et due forme. «Pis, ajoute-t-il, un fonctionnaire dans l’hôpital a agressé physiquement des membres de l’équipe, voulant imposer l’arrêt du tournage. Par crainte que les choses se dégradent, nous nous sommes retirés».

Qui a raison, qui a tort ? Seule une enquête le déterminera. Mais une chose est sûre: de l’avis des uns et des autres, il y a bel et bien eu de scènes réelles d’accrochage, indignes d’un lieu tel qu’un l’hôpital où des malades ont besoin de quiétude.



Affaire à suivre.