L'Ours d'or du 68e festival du film de Berlin sera décerné ce samedi soir, à l'un des 19 films projetés en compétition officielle. Les voici.

- "U-22 juillet" d'Erik Poppe (Norvège), sur la tuerie d'Utøya, perpétrée par le néo-nazi Breivik en 2011.

- "Trois jours à Quiberon" d'Emily Atef (Allemagne/Autriche/France), portrait de l'actrice Romy Schneider un an avant sa mort.

- "Season of the devil" ("Ang Panahon ng Halimaw") de Lav Diaz (Philippines), "opéra rock" sur une milice aux Philippines dans les années 70, en noir et blanc.

- "Damsel" de David et Nathan Zellner (Etats-Unis), western féministe avec Robert Patinson.

- "Ne t'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied" ("Don't Worry, He Won't Get Far on Foot") de Gus Van Sant (Etats-Unis), biopic sur un dessinateur alcoolique et tétraplégique, avec Joaquin Phoenix.

-"Dovlatov" d'Alexey German Jr. (Russie/Pologne/Serbie), évocation de l'écrivain russe du même nom.

- "Eva" de Benoît Jacquot (France/Belgique), adaptation d'un roman noir, avec Isabelle Huppert en prostituée.

- "Figlia mia" de Laura Bispuri (Italie/Allemagne/Suisse), drame autour d'une enfant adoptée avec Valéria Golino et Alba Rohrwacher.

- "Las herederas" de Marcelo Martinessi (Paraguay/ Uruguay/ Allemagne/Brésil/Norvège/France), portrait de femme au Paraguay.

- "In den Gängen" ("In the Aisles") de Thomas Stuber (Allemagne), romance dans un supermarché en Allemagne de l'Est, avec Sandra Hüller ("Toni Erdmann").

- "L'île aux chiens" de Wes Anderson (Grande-Bretagne/Allemagne), film d'animation en stop motion et hommage au Japon, avec les voix de Bill Murray, Tilda Swinton, Bryan Cranston...

- "Pig" ("Khook") de Mani Haghighi (Iran), comédie sur la crise de panique d'un réalisateur iranien.

- "My Brother's Name is Robert and He is an Idiot" de Philip Gröning (Allemagne/France/Suisse), sur deux jumeaux fusionnels le temps d'un été.

- "Museo d'Alonso Ruizpalacios (Mexique), inspiré du vol d'oeuvres au musée anthropologique de Mexico, avec Gael Garcia Bernal.

- "La Prière" de Cédric Kahn (France), drame sur la rédemption d'anciens toxicomanes vivant dans une communauté isolée.

- "The real estate" de Måns Månsson et Axel Petersén (Suède/Grande-Bretagne), histoire d'héritage sur fond de crise immobilière.

- "Touch me not" d'Adina Pintilie (Roumanie/Allemagne/République tchèque/Bulgarie/France), docu-drama explorant les questions liées à l'intime et la sexualité.

- "Transit" de Christian Petzold (Allemagne/France), fiction sur des migrants allemands cherchant à fuir à Marseille.

- "Mug" de Malgorzata Szumowska (Pologne), sur un homme défiguré après un accident de travail.