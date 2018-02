© Copyright : DR

Le rideau est tombé samedi soir 24 février sur la 26e édition du festival international de cinéma de Berlin (Berlinale 2018) par la remise des prix, notamment celui tant convoité de l'Ours d'or qui est revenu à Adina Pintillie pour «Touch me not».

Le jury était cette année présidé par le réalisateur, producteur et scénariste allemand Tom Tykwer, accompagné de l'actrice belge Cécile de France, du photographe espagnol Chema Prado, de la productrice américaine Adele Romanski, du compositeur japonais Ryūichi Sakamoto et de la critique américaine Stephanie Zacharek.

Deux femmes ont obtenu les deux premiers prix, un Ours d'or pour la Roumaine Adina Pintillie, et un Ours d'argent pour la Polonaise Malgorzata Szumowska.

La France, trois fois représentée lors de cette Berlinale (Eva de Benoît Jacquot, La Prière de Cédric Kahn, et Mes Provinciales de Jean-Paul Civeyrac) a pu tirer son épingle du jeu en remportant l'Ours d'argent du meilleur acteur pour le jeune Anthony Bajon, protagoniste de La prière de Cédric Kahn.

Wes Anderson n'est bien sûr pas reparti bredouille non plus, mais avec l'Ours d'argent du meilleur réalisateur pour L'île aux chiens. Le cinéaste ne pouvant pas être présent, c'est Bill Muray, une des voix du film, qui a remercié l'assemblé pour lui, en terminant par une pointe d'humour en déclarant "Ich bin ein Berliner Hund" ("Je suis un chien berlinois").

Le Maroc était représenté à cette messe cinématographique avec Jahilya de Hicham Lasri et Apatride de Narjiss Nejjar. Voici, par ailleurs, le palmarès de la 68e édition de la Berlinale.

Compétition officielle

Ours d'Or: Touch me not de Adina Pintillie

Grand prix du Jury: Twarz de Malgorzata Szumowska

Prix Alfred Bauer: Las Herederas (The Heiresses) de Marcelo Martinessi

Ours d'argent du meilleur réalisateur: Wes Anderson pour L'île aux chiens

Ours d'argent du meilleur acteur: Anthony Bajon pour La Prière de Cédric Kahn

Ours d'argent de la meilleure actrice: Ana Brun pour Las Herederas (The Heiresses) de Marcelo Martinessi

Ours d'argent du meilleur scénario: Manuel Alcalá & Alonso Ruizpalacios pour Museo

Ours d'argent de la meilleure contribution artistique: Elena Okopnaya pour les costumes de Dovlatov d'Alexei German Jr.

Ours d'honneur: Willem Dafoe.