Mohamed Arejdal et Hassan Bourkia.

Des œuvres de Mohamed Arejdal et de Hassan Bourkia sont actuellement exposées à Buenos Aires, en Argentine. A partir du 24 juin prochain.

En quoi le fait que ces deux artistes contemporains marocains, connus et reconnus sur la place -notamment par leurs participations régulières aux expositions collectives qu'organise le Comptoir des mines galerie de Marrakech- est-elle notable?

Parce que nos deux artistes ont eu l'insigne honneur de voir leurs œuvres sélectionnées, sur dossier, parmi des milliers d'autres prétendants à la Bienalsur.

Qu'est-ce que la Bienalsur?

Une immense "plateforme de réflexion autour de l'art contemporain" ayant vu le jour en 2016, à l'initiative de l'Université nationale de Tres de Febrero (UNTREF), à Buenos Aires. Avec, comme directeur, le recteur de l'Université, Anibal Jozami.

La particularité de cette Biennale d'art contemporain d'un genre nouveau est qu'elle s'étale, sur quelque soixante-dix-huit pays! Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili, Brésil, Pérou, Mexique et Cuba, principalement. Mais également, Espagne, France, Allemagne, Japon, Bénin, etc. Le but étant de donner un maximum de visibilité à l'art contemporain produit dans ce que les organisateurs appellent le Sud mondial.

Dans chacun des lieux abritant les expositions disséminées de par le monde, des projections des autres expos sont par ailleurs programmées.

Il s'agit là de la première Biennale d'art contemporain véritablement mondiale et interconnectée. L'expérience, d'une envergure inusitée, est scrutée de très près par les milieux internationaux intéressés.