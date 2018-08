© Copyright : DR

Le film "Sofia" de la réalisatrice marocaine Meryem Ben M'barek a remporté, dimanche soir, le Valois du scénario du Festival du Film Francophone d'Angoulême (FFA-Sud-ouest de la France), qui s'est tenu du 21 au 26 août.

Ce long métrage, qui avait déjà reçu en mai dernier le Prix du scénario au festival de Cannes, raconte le calvaire d'une jeune mère-célibataire de 20 ans, qui vit à Casablanca. Le film "Sofia", une production France-Qatar-Maroc, dans lequel le rôle principal est joué par l'actrice Maha Alami, doit sortir en salles en France le 5 septembre prochain.

Le Valois de diamant, la plus haute distinction du FFF, a été remporté par le film "Shéhérazade", premier long métrage du réalisateur français Jean-Bernard Marlin. Tourné dans les quartiers populaires de Marseille, ce film, qui raconte une rencontre inattendue entre Zachary et Shéhérazade, a remporté également le Prix des étudiants francophones, ainsi que celui de la musique de film.

Autres récompenses décernées, le Prix du public est revenu au film français "L'amour flou" de Romane Bohringer et Philippe Rebbot et celui du Jury, à "Tout ce qu'il me reste de la révolution" de Judith Davis (France). Créé par les producteurs Marie-France Brière et Dominique Besnehard, le FFA défend un cinéma populaire et subtil et met à l’honneur la francophonie et les films francophones d’aujourd’hui, ceux du passé mais aussi les talents de demain.

De grands films y ont fait, par le passé, leurs premiers pas tel "Intouchables".

Voici par ailleurs le palmarès complet de cette onzième édition du FFF:

- Valois du jury : Tout ce qu’il me reste de la révolution de Judith Davis

- Valois Adami de l’actrice : Milya Corbeil-Gauvreau dans Les Rois Mongols de Luc Picard

- Valois Adami de l’acteur : Félix Maritaud dans Sauvage de Camille Vidal-Naquet

- Valois du scénario : Sofia de Meryem Ben m’Barek

- Valois Canal+ du public : L’Amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebbot

- Valois Magelis des étudiants francophones : Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin

- Valois Sacem de la musique de film : Mouss et Hakim pour Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin

- Valois René Laloux (décerné au meilleur court métrage d’animation) : Hybrids de Florian Brauch, Kim Tailhades, Matthieu Pujol, Yohan Thireau, Romain Thirion, et Travelogue Tel Aviv de Patthey Samuel, Ex aequo

- Valois Rothschild Martin Maurel (décerné par un collège de distributeurs à un producteur) : Stéphanie Bermann et Alexis Dulguerian – Domino Films

- Valois TV5 Monde de diamant : Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin.