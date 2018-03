Katrina Kaif et Amitabh Bachchan.

Amitabh Bachchan, Katrina Kaif et d'autres stars de Bollywood se déplaceront bientôt à Tanger et à Chefchaouen pour le tournage du film "Les voyous de l'Hindoustan".

Amitabh Bachchan et Katrina Kaif vont bientôt poser leurs valises dans le nord du Maroc. Les stars de Bollywood seront en tournage à Tanger et Chefchaouen selon des sources de le360.

Le film en projet s’intitule Les voyous de l'Hindoustan et plusieurs de ses séquences seront tournées en Thaïlande, à Bombay et au Maroc. Ce film est adapté du roman de Philip Meadows Taylor et qui raconte l’histoire d’un groupe de bandits ayant défié l’empire britannique au XIXe siècle.

Les acteurs qui font partie du casting de ce film au côté d’Amitabh Bachchan seront conduits à Tanger puis à Chefchaouen à bord d’un avion privé.