Le ministère de la Culture et de la communication a annoncé mercredi l'ouverture des candidatures pour l'obtention des subventions de projets culturels et artistiques au titre de la deuxième session de 2018.

Le cahier de charges de 2018 (2e session) dédié aux demandes de subvention de projets dans le domaine de la musique, du chant, des arts de la scène et de la chorégraphie, publié sur le site du ministère, définit les objectifs et les bénéficiaires, la nature des projets, les conditions de candidature, les composantes du dossier candidature, les montants alloués et les modalités de décaissement, les plafonds ainsi que les délais de dépôt des dossiers, a indiqué le département dans un communiqué.

Le cahier des charges et le formulaire du dossier de demande de subvention sont téléchargeables sur le site web du ministère de la Culture et de la communication (www.minculture.gov.ma), fait savoir le communiqué, notant que le dossier de demande de subvention et le formulaire doivent être remplis selon les dispositions du cahier des charges.

Le dossier de demande de subvention et le formulaire dûment rempli doivent être déposés (accompagnés des pièces constituant le dossier de demande de subvention) ou envoyés par voie postale à la Direction des arts, Division de la musique et des arts chorégraphiques au 17, rue Michlifen, Agdal, Rabat, et ce du 1er au 20 juin 2018, a précisé le département. Seuls sont admis les dossiers d'appels d'offres de projets présentés au titre de la 2e session de l'année 2018, a fait observer la même source, ajoutant qu'il est impossible de bénéficier d'une subvention dans le secteur de la musique, de la chanson et des arts chorégraphiques plus d'une fois par an.