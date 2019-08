© Copyright : DR

La cérémonie de la sixième édition du All Africa Music Awards (AFRIMA) aura lieu du 21 au 24 novembre 2019 à Accra, au Ghana. Voici la liste des nominés qui concourent pour le sacre durant cette édition.

Trois artistes marocains sont nominés pour participer à l'évènement des All Africa Music Awards.

Il s'agit d'une manifestation visant à promouvoir les meilleurs titres et les meilleurs artistes africains, chacun dans sa catégorie. Dans la liste, on retrouve Ahmed Soultan, Amiinux et Yann'sine.

L'année dernière, on s'en souvient, le chanteur marocain Hamza El Fadly a remporté le Grand Prix.

Saâd Lamjarrad a quant à lui été supprimé de la liste des nominés à la dernière minute, car inculpé pour viol.