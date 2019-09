© Copyright : DR

Cette chronique s’adresse aux milliers de résidents français au Maroc qui votent Rassemblement National (l’ex Front National).

Nous adorons critiquer notre pays. C’est quasiment un sport national. A nous écouter, rien ne va, tout est pourri, tout est à changer. En même temps, nous reconnaissons qu’Al Boraq est une réussite formidable, que les deux ports de Tanger sont une merveille, que le solaire est génial, mais cela ne nous empêche pas de râler et de critiquer.

Critiquer c’est bien; proposer, c’est mieux. Cependant nous ne supportons pas d’entendre des étrangers émettre des critiques sur le Maroc. Là, tout d’un coup, nous devenons de féroces patriotes, des combattants tous azimuts et nous faisons part de notre mécontentement.

Notre susceptibilité n’a d’égale que notre aveuglement. En même temps il y a quelque chose d’inconvenant et d’énervant, une sorte d’incohérence, un manque de courtoisie. Voici des étrangers qui choisissent le Maroc pour y résider et y passer dans de bonnes conditions le temps de leur retraite. Pour quelques centaines de dirhams, ils engagent une femme de ménage qui cuisine aussi; parfois ils se payent les services d’un chauffeur, ce qui relève d’un grand luxe en Europe. Bref, ils mènent une petite vie tranquille, que ce soit à Agadir ou à Marrakech (soleil garanti oblige) et posent un regard qui oscille entre la méfiance et l’autosatisfaction.

Généralement, le discours qu’ils tiennent est rarement de gauche, il est même franchement de droite, une droite dure dont les thèses frisent le racisme. Racisme anti-arabe, racisme anti-islam. Cela se traduit quand des élections se déroulent dans leur pays. Ils votent en partie Rassemblement national (l’ancien Front national) dont tout le monde connaît les idées et la doctrine.

Ils ont le droit de voter pour qui ils veulent; c’est un exercice de liberté incontestable. Mais alors la question qu’on se pose, et que j’ai maintes fois entendue: pourquoi sont-ils au Maroc? Notre pays n’est pas qu’un cadre touristique, une sorte de paradis tranquille où la qualité de vie est bonne. C’est aussi un peuple, des hommes et des femmes dont certains triment durement pour gagner leur vie. C’est une société qui a son histoire, ses problèmes, ses difficultés, ses luttes et ses espoirs.

Oui, pourquoi s’installer dans un pays arabo-berbère, musulman, tout ce que le RN déteste?

Pourquoi ne pas avoir choisi des pays comme la Pologne ou la Hongrie ouvertement anti-musulman, anti-immigrés ? Là, au moins, ce serait cohérent.

Certains, non seulement votent RN, mais soutiennent de manière indéfectible Israël et sa politique coloniale.

Certes, on ne leur demande pas d’épouser la cause d’un peuple occupé, humilié, victime d’une des grandes injustices de l’histoire. On ne leur demande pas d’aider les Palestiniens à supporter l’embargo décrété par Israël à Gaza. Ni de leur envoyer un peu d’argent pour survivre. On leur demande juste de s’abstenir, par pudeur, de faire savoir leur soutien à un Etat colonial. Je sais, c’est trop leur demander.

La vie est belle. Le climat est clément. La retraite devient du coup douce et agréable. L’hospitalité marocaine est une belle tradition. Nous sommes généreux et accueillants. Nous sommes prévenants et attentifs au bien-être de nos étrangers qui ont choisi notre terre pour terminer leur vie et mourir en paix. S’ils pouvaient au moins s’en rendre compte, ce serait une belle chose.

Qu’ils profitent tant qu’ils peuvent. Nous ne sommes pas rancuniers. A propos, combien de demandes de visa ont été refusées par les consulats de France, de Belgique, d’Espagne et de Hollande? Il vaut mieux oublier cela, et ne pas être mesquin.