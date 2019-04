© Copyright : DR

Voyons, qu’est-ce qui peut bien amener le jeune usager à se connecter gratuitement, le temps d’une course en tram? Tout, mais vraiment tout, sauf lire!

J’appartiens à la génération d’avant internet. Je me suis fait avant, quand il n’y avait rien. Et c’était très bien comme ça!

Mais je ne suis pas nostalgique. Ce n’était pas la belle époque. Je me débrouillais, c’est tout.

Ce qui est certain, c’est qu’il fallait apprendre le langage de la rue, c'est-à-dire une somme de codes et de tours de passe-passe, pour pouvoir «socialiser» avec les gamins du quartier. Il fallait surtout apprendre à se battre pour ne pas devenir la risée de ce monde impitoyable qu’on appelle le derb (ne traduisez surtout pas par «quartier», ça n’a rien à voir!).

Et avec cela, il restait encore du temps libre. Encore et encore. Et heureusement. Alors je lisais tout ce qui me passait entre les mains. Même les romans-photos et les revues porno, où il y avait pourtant beaucoup trop d’images et pas assez de textes.

Tout ce que je viens de vous raconter, et qui est peut-être charmant, doit être jeté à la poubelle. Parce que je ne suis pas du tout représentatif. La majorité des Marocains est née pendant ou après. Pendant ou après quoi? Internet!

Internet a apporté quelque chose d’extraordinaire, et ce n’est pas grave si on ne le dit pas assez. Cet outil vous permet de vous sentir moins seul. C’est en soi énorme.

Pour ceux qui aiment lire, internet est comme une gigantesque librairie où on peut se servir sans rien payer. Contrairement aux vrais livres, les versions numériques ne jaunissent pas, n’attirent pas la poussière et ne prennent aucune place. Elles ne sentent même pas le moisi.

Pour les nostalgiques, c’est nul. Parce que la poussière, les «rides» sur les pages et l’érosion qui s’empare des reliures, tout cet inconfort offre un plaisir fou et irremplaçable.

Mais ça, c’était avant.

Pour la génération d’après, la lecture sur support numérique est, au contraire donc, une bénédiction. Parce que pratique et ergonomique. C’est une lecture sans intermédiaire (bouquiniste), facile et rapide, valable en tout moment. Et elle ne salit pas les mains!

Alors lisez, lisez! Même si on fait tout…pour vous en dissuader.

Prenez le tram de Casablanca par exemple, qui a lancé une campagne pour la promotion de la connexion wifi dont il vient de se doter. Je me suis amusé à lire les affiches. Il y en avait plusieurs. Elles disaient toutes sortes de choses: «Connectez-vous et jouez… Regardez vos séries préférées… Communiquez avec vos amis… Divertissez-vous…».

Il manquait juste l’affiche: «Surtout ne lisez pas!».

Le cas du tram n’est qu’un exemple parmi d’autres. Le problème est bien sûr plus général. Même internet n’y est pour rien, ça multiplie la surface des jeux possibles et imaginables, mais ça ne déclenche pas forcément le réflexe de lire…

J’imagine les concepteurs de la campagne, se creusant la tête pour répondre à cette question: «Voyons, qu’est-ce qui peut bien amener le jeune usager à se connecter gratuitement, le temps d’une course en tram?». Les réponses ont du fuser de partout, donc, mais toutes les mêmes: «Jouer, télécharger une série ou un clip, raconter des blagues à ses amis, passer une communication sans rien payer, etc.»

Tout, mais vraiment tout, sauf lire!